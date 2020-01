Mafalda Carbonell rompe a llorar tras escuchar las palabras de Cristina Rodríguez: "Eres especial"

'Sábado Deluxe' ha preparado un vídeo muy especial para Mafalda Carbonell en el que diferentes rostros conocidos le han dedicado unas bonitas palabras. Sweet California, Aless Gibaja, Itziar Castro, Edurne y Cristina Rodríguez han querido felicitar a la actriz y asegurarle que es todo un ejemplo de superación. "El que más me ha llegado ha sido el de Cristina, no la conocía de nada y cuando llegué al rodaje nos fuimos haciendo muy amigas, muy amigas, no me esperaba esto para nada y me he emocionado mucho"