Mari Cielo Pajares saca todo su carácter contra Víctor Sandoval: “Si me faltas al respeto me pongo al mismo nivel”

Víctor Sandova l defendió a Andrés Pajares en la entrevista con su hija Mari Ciel o y ambos acabaron discutiendo en el plató. “Hay maneras y maneras de ayudar. Igual tu padre no está en condiciones físicas ni anímicas para estar a tu lado”, comenzó el colaborador de ‘Sábado Deluxe’. A Mari Cielo no le convencieron estas palabras y respondió: “Mi padre, sabiendo que yo estaba viviendo en un apartamento con cucarachas, estaba comiendo en restaurantes de puñetera madre y yendo a hoteles de cinco estrellas”.

La conversación fue subiendo de tono y Mari Cielo le pidió a Sandoval que intentase no descalificar al hablar. “Ha sacado su carácter”, comentó Víctor, y la invitada saltó al escuchar estas palabras: “Cuando me lo sacan desde luego. Si me faltas al respeto me pongo al mismo nivel”.