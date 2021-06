María Patiño y Alexia Rivas se ven las caras en el plató de 'Viernes Deluxe'.

Ha llegado el momento. María Patiño y Alexia Rivas se han visto al fin las caras en ‘Viernes Deluxe’. Desde que la reportera abandonara ‘Socialité’ tras el escándalo del ‘Merlos Place’, no había vuelto a coincidir con la presentadora, aunque han estado continuamente mandándose mensajitos y acusaciones varias. Así ha sido su tenso reencuentro, plagado de reproches.

María Patiño le ha recriminado a Alexia Rivas que ha hablado mal de sus compañeros de 'Socialité' y eso es lo que más le molesta de ella y dice tener pruebas que demuestra que no s ele ha tratado mal. Por su parte, Alexia dice que ella solo tiene problemas con una persona del equipo, pero no con el resto y aclara las polémicas declaraciones que ha concedido a una revista.

Alexia Rivas cuenta que le tiene puesta una orden de alejamiento a Jordi Martín y que ella misma se lo contó a María Patiño: tienen cuentas judiciales interpuestas y se encuentran en pleno litigio legal. Patiño añade que Alexia le pidió ayuda personalmente en cuatro ocasiones. En la primera ocasión, le pidió que le echara un cable con una información personal que había salido sobre su vida sentimental. Y así, otras veces más.

María considera que tanto ella como el equipo del programa la escuchó y la arropó en todo momento y que siempre ha dado la cara por ella cuando se le ha atacado y que por eso esperaba que, si se ha malinterpretado una declaración de Alexia en una revista, la hubiera escrito: "No te pido un gracias ni que hables bien de mi, pero si eres honesta y ves algo en una entrevista que has dado y que no es así, me escribes y me dices".

Una vez en el plató de 'Deluxe', las pullitas por parte de María han volado y estaba dispuesta a desenmascarar a Alexia, ¿aguantará la joven el tipo? ¿Cómo reaccionará a sus zascas? Ella responde y aclara a todo lo que cuestiona Patiño pero la tensión es más que evidente en su cara a cara. Tú has dicho de mí, por qué has dicho lo otro de mi... esta guerra parece estar lejos de llegar a un buen puerto.

La historia viene de lejos, según Alexia: "Yo, desde el principio, noté que no tenías buena sintonía conmigo. Percibía que eras borde conmigo y yo quería acercarme y algunos compañeros sentían que yo no te caía bien". Por su parte, María sostiene que no tiene ningún tipo de fijación por ella. Por su parte, Belén Esteban interviene para dar la cara por Patiño y decirle a Alexia que nunca la ha criticado en su chat de amigas.

"Te has convertido en víctima de todo, mía, de Merlos, del programa, de tus parejas... y al final, cuando una persona se convierte en víctima constantemente lo que hace es no reconocer no hacer autocrítica, y eso es lo que pienso de ti", es la reflexión de Patiño durante su encuentro con Alexia.

