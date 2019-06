Diego Arrabal arremete contra María Patiño: “Eres una mentirosa, con mi pan no se juega”

Diego Arrabal no ha podido evitarlo y ha explotado contra María Patiño. Hace unos días, la presentadora comunicaba que el expaparazzi había contactado con una revista para vender las imágenes de la boda de Belén Esteban. Ante lo que Arrabal ha contestado tachándola de “mentirosa”. A continuación, ha seguido recalcándole a María que “con su pan no se juega” y que ande con cuidado, porque si empieza a hablar no piensa parar.