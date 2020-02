María Teresa Campos denuncia un "acoso" por parte de la prensa: "Un día me va a dar algo"

El motivo por el que se sienta en el 'Deluxe'

Desde octubre de 2018, María Teresa Campos no pisaba Mediaset. Emoción es el sentimiento que ha expresado al entrar de nuevo en el plató que tantas veces ha estado: “Lo peor ha sido despertarme y no trabajar, porque siempre he tenido una actividad constante”. Pero ¿qué motivo le ha llevado a sentarse en el plató de ‘Sábado Deluxe’?

La comunicadora desvela que su objetivo es pedir tranquilidad a los compañeros de la prensa que le sacan fotografías por la calle: "A veces se convierte en un acoso y hacen daño a la salud", comenta. "Quiero, por favor, poder ir a comprar, poder salir de mi casa sin un coche que me persiga y quiero que no me preguntéis".