Kiko Matamoros habla sin morderse la lengua del hijo de su novia Cristina

En cuanto Cristina , el colaborador ha aprovechado la ocasión para informar de que la madre " está bastante afectada de las palabras que ha oído ". Unas declaraciones que han dolido muchísimo pero, eso sí, Matamoros ha dejado claro que su pareja le había contado antes del culebrón sus sentimientos hacia su hijo: " Ella me dijo que le quiere muchísimo, está orgullosa de él , ella me contó que no tienen una buena comunicación y ella lo achacaba al entorno de su hijo y ya está".

En cuanto a buscar culpables, Kiko da la cara por su chica y le da un consejo: "No se tiene que sentir culpable". Además, deja claro que "hay que seguir para adelante y ser más positivo" y ha finalizado dejando claro que Cristina "no va a tomar ninguna medida contra su hijo".

Cara a cara, padrastro e hijo en televisión

“Yo desgraciadamente tuve la oportunidad de hablar mal de mi padre y me arrepentí muchísimo”, así empezaba Kiko a mediar con el hijo de Cristina. Luego, la discusión ha empezado a ir a más y no había quien pudiera parar a los dos, sacando los trapos sucios: “Tu padre ha estado ausente, di la verdad, que daba 300 euros de manutención”. Jonathan, que no se ha quedado callado, le mandó una pulla en pleno directo al colaborador: “Igual es que no ha tenido tu padre el mismo trato hacia ti como ella ha tenido conmigo”.