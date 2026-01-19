Belén Ro, al límite con John Guts en 'GH DÚO': ''Si no le echan a él, yo abandono''

GH DÚO 19 ENE 2026 - 16:14h.

Belén Ro confiesa a sus compañeros lo cansada que está de la situación

Belén Ro no puede más y se lo ha dejado claro a algunos de sus compañeros. La colaboradora no aguanta la convivencia con John Guts y amenaza con irse si no sale él expulsado de la casa, además revela que es un acuerdo al que han llegado Carmen Borrego y ella.

''Quiero ser yo misma, poder moverme en libertad y no estar todo el día cabreada'', comienza explicándole a Canales, ''Por eso necesito que se vaya, para reírme yo'', y asegura que ''está todo el pescado vendido''.

Canales intenta tranquilizarla y le asegura que está de su lado: ''Yo te apoyo'', pero Belén continúa en sus trece: ''Aunque no me echen, el acuerdo al que hemos llegado Carmen y yo es que si no le echan a él, yo abandono''.

''Yo no puedo estar cabreada todo el día, sin poder salir al salón. Me ataca el estómago, saca lo peor de mí'', grita la concursante. ''Se pone ahí arriba, que le falta colgarse de la lámpara y es que no se puede ir a ningún sitio'', le dice a Raquel cuando esta le explica que no puede estar tanto dentro de la habitación porque ''te come''.

Acto seguido, Belén explica cómo cree que van las nominaciones: ''Yo creo que está entre él y yo, y Carmen es la tercera'', y todos desechan la idea de que Carlos Lozano sea expulsado tras haber sido nominado.

