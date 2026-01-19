El Gato Encerrado Analizar ‘realities’ es para el gato tan satisfactorio como formar parte de ellos para sus concursantes. El placer de ver frente al de ser visto.

John Guts tiene esta visión de lo que es el empoderamiento de las mujeres: “Les vendieron un falso empoderamiento y ¿qué pasó? Que se necesitaban más impuestos. Entonces dijeron, ¿cómo mandamos a estas viejas, las sacamos de la cocina, de barrer y de planchar para que se pongan a jalar y que paguen impuestos? Hay que decirles que son mujeres trabajadoras, mujeres independientes, mujeres empoderadas… ¿Por qué? Porque estaban haciendo un trabajo en casa y educando a los hijos de la manera más pendeja del mundo. Entonces ¿qué dijeron? Tú eres fuerte, tú eres independiente… les vendieron esa idea”.

No contento con su teoría de porqué “sacamos a las mujeres de la cocina, de barrer y de planchar” hizo un análisis en esa misma línea nada más y nada menos que del movimiento feminista. “¿Qué fue lo que pasó con el tema del feminismo? Que está creado por el sistema, porque no es lo mismo que en una casa pague impuestos uno a que paguen dos”, afirmó John. Todo ello dicho en el trascurso de una conversación con Carlos Lozano, que permaneció en silencio inteligentemente. Este concursante está poniendo muy complicado defender la expulsión de otro nominado, por mucho que Carmen Borrego lo merezca por amenazar con su abandono voluntario por las mañanas, por las tardes y por las noches. De madrugada no porque duerme bien temprano.

Cuando señalas con un dedo otros tres te están apuntando a ti

En la casa de Tres Cantos el que no corre vuela, y si alguien hace esto último pronto se apresurarán a intentar cortarle las alas. John, cuando no está teorizando sobre el feminismo se dedica a robar el cacao en polvo de Carmen. Es un privilegio que debe tener por contrato esta concursante. Supongo que su colchón y el de Belén también serán algo más mullidos por eso mismo. Es decir, por el artículo 23. Cuando Carmen echó de menos el cacao en polvo cargó las culpas en Cristina Piaget. Horas después encontraron el sobrecito en un lugar inaccesible, sobre todo para Carmen, que no es la más alta de la casa. No pido que se disculparan con Cristina, pero sería de esperar que dejasen de señalarla con el dedo acusador. No se dan cuenta de que mientras señalan con el dedo índice a Cristina, hay otros tres dedos apuntando hacia ellos. El pulgar suele apuntar al cielo, porque el dedo señalador es como una pistola que no mata, pero puede hacer un daño infinito.

Transcurridos unos diez días desde que entraron en la casa casi todos se han equivocado y han cometido parecidos errores, pero pareciera que solo la ha pifiado Cristina. Estoy entre sorprendido e indignado escuchando hablar de principios a Antonio Canales, cuando él se ha puesto a un palmo de Cristina mientras la llamaba “golfa”. Será repetiré aquí muchas de las barbaridades dichas porque no quiero ser altavoz de unas actitudes tan reprobables. El ‘súper’ habló anoche de “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". Pues bien, yo añado estas otras expresiones: “Quien tiene tejado de vidrio no debe tirar piedras”, “Consejos vendo que para mí no tengo”, “Mirar basura ajena y no barrer la propia” o “El muerto se río del degollado”. Tengo más, por si el súper lo necesita en otra ocasión. Por cierto, anoche estuvo de diez.

Vienen todas las expresiones anteriores a cuento de la actitud de todos, no solamente por Canales. John denuncia que Belén y Carmen asalten la cocina y él le quita a la pobre Carmen su cacao el polvo, sabiendo como debía conocer que es vital para ella y no puede vivir sin su vasito de leche chocolateada cada mañana. Una Carmen que cuando su amiga Belén le dice que John ha venido a jugar responde: “Pues que juegue con su **** madre”. Las cuatro letras con asterisco son esas cuatro letras que puede todo el mundo imaginar. Igual que Anita se altera pidiendo que no hablen de su hijo, pero ella puede decir que el hijo adolescente de Cristina debe avergonzarse de ella. O que Belén y Carmen cuestionen el derecho de John a estar allí (en lugar de en un reality de México), siendo un desconocido y Raquel Salazar le acuse de estar en Gran Hermano por haber tenido un rollo con Belén (lo cual sabemos desde el minuto cero que es falso) cuando no dice nada de Carmen, que está por ser hija de la gran María Teresa Campos. Si no, ¿de qué?

Puedo seguir todo este escrito dando ejemplos de concursantes o grupos de concursantes criticando lo que ellos mismos hacen. Si antes de señalar los errores de otros se mirasen ellos mismos evitarán que pasasen cosas como que Raquel afirme que no está bien llamar la atención a un compañero delante de todos los demás, cuando ella le llamó la atención a Cristina por comerse una manzana (que al final fueron unos cereales y poco más). Por ese robo decían que ponía en peligro a todos, pero el jueves por la noche y a la mañana siguiente muchos saquearon la cocina. ¿Qué sanción les van a poner ahora? Igual que Anita Williams protestando porque Cristina toque el palosanto que previamente había ofrecido a todos para cuando lo necesitaran y luego revisando las cosas personales de Carlos, Cristina y John para ver si habían robado ellos el cacao en polvo. Quieren que nadie les falte al respeto, pero la misma Anita llama “subnormal” y “mongola” a Cristina, insultos de los años 80 en peligro de extinción desde hace tiempo. No para todos, por lo visto.

¿Quiénes forman la chupipandi?

Lo curioso es que a pesar de llevarse Cristina Piaget la fama de polémica y de estar desquiciando al grupo, en realidad están desquiciándose entre todos. ¿Cristina provoca? Sí, lo hace, pero en la mayoría de las ocasiones empiezan provocado otros y ella tan solo responde. Obviamente que de manera equivocada muchas veces, pero ni más ni menos que los demás. Una vez asumido todo esto, no creo que dure mucho el ensañamiento con una concursante nada más. Pronto empezará a haber puñaladas entre otros que no son ni Cristina ni Carlos. A cada rato veo movimientos leves, desplazamientos de concursantes en busca de nuevas alianzas.

Ejemplo de lo que subyace en las relaciones entre concursantes bajo una apariencia aparentemente tranquila es que Canales advierta a Raquel que “se ha juntado con esas brujas que la han envenenado y desestabilizado”. Está hablando de Belén y Carmen. No en vano, Raquel está ahora más cerca de los “bebés” (Manuel y compañía), o eso opinaba Belén hablando con Carmen, precisamente. El caso es que la matriarca de los Salazar no entiende que la nominasen el jueves, y tampoco le parece normal el privilegio del cacao en polvo. Aunque creo que Raquel ha cambiado de afinidades no solamente por ellas, también porque Sonia, que va en ese pack, le contaba muchas penas.

Mala suerte la de Raquel Salazar porque una vez ha hecho el movimiento se encuentra con que los hermanos Manuel y Gloria González le afean que perdiese las formas con John Guts. Aunque igual a Raquel le ofendió más que Manuel dijera que pertenecía a la “chupipandi”. Creo que es un caso inédito el estar aplicándose el mismo nombre a dos grupos diferentes. La “chupipandi” para unos está formada por Belén, Carmen y Sonia; mientras que otros llaman así a los ‘bebés, o sea, al trío de Manuel, Gloria y Anita. El primer trío de las tentaciones en entrar tiene una postura común, lo cual no sucede con el segundo trío de las tentaciones, como hemos podido comprobar en los posicionamientos.

Primeros posicionamientos

Fuera de todo pronóstico, fue Carlos quien terminó teniendo más compañeros en contra durante los primeros posicionamientos de la edición. Cinco dijeron preferir su expulsión, frente a solo cuatro que se decantaron por Cristina. Los nombres de Belén y John fueron nombrados dos veces, y tan solo un concursante prefiere dejar de ver a Carmen. Empiezo por el final porque hace ganar puntos a Juanpi, uno de los últimos en llegar, que en lugar de sumarse a la mayoría (como hicieron sus dos compañeros de trío) quisiera desmarcarse posicionándose contra la pequeña del clan Campos. Ya lo hizo notar el mismo jueves cuando marcaba distancias con sus nuevos compañeros respecto a Cristina.

Contra Belén se posicionaban Carlos y Cristina, del mismo modo que Carmen y Belén daban el nombre de John, su compañero de trío. Curioso y tan contradictorio como todo lo que contado en la primera parte de este escrito me resulta que Carmen critique que John no defiende su grupo y ellas estén abogando por la expulsión de uno de sus componentes. Cristina tuvo en contra a Raquel, Anita, Mario y Antonio, cuatro viejos conocidos. Sin embargo, contra Carlos se posicionaban Sandra Barrios y Andrea Sabatini, dos de los tres incorporados el jueves, junto a Manuel, Gloria y John.

A Carlos solo le pudo sorprender la postura de John, ya que parecía comportarse con él como un aliado. Prueba de ella es lo relajado que se le veía junto a ese compañero a quien quiere ver fuera diciendo los disparates que abren este escrito. Con todo lo estratega que dice ser, no parece haber medido las consecuencias de su posicionamiento. Puede que su elección haya sido vista por la mayoría como una traición, y Roma no paga traidores (tampoco la audiencia de Gran Hermano). Terminaré apuntando que en esa casa se masca la tensión incluso entre Belén y Carmen, como se pudo ver en el turno de esta última en los posicionamientos. Carmen afirmó estar “un poco harta” de su compañera. Y es que Belén tiene parecida incontinencia verbal a la de Canales.

Moleskine del gato

Hablaba antes de los cambios de alianzas que parecen apuntarse en la casa. Raquel Salazar es una de las protagonistas de esos movimientos y no ha sido ese su único cambio. La Raquel amable con todos, que evitaba entrar en polémicas parece ser ya historia. Ahora vemos una Raquel follonera como pocos. El cambio no le siente tan bien, apunto yo.

Momentazo glorioso (nunca mejor dicho) de Carlos Lozano. Pregunta Gloria González: “¿Mi hermano es tonto o qué?”, a lo que responde Carlos: “No. Está haciendo el curso, pero todavía no ha terminado”.

Por cierto, Carlos hace estiramientos de piernas en la cama, igual que Cristina, su amiga y pareja de concurso. Son tal para cual.

Anoche estaba previsto el examen de geografía de la prueba semanal y la salvación de uno de los nominados (lo veremos en el especial de mañana), pero no lo permitió la triste noticia del descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz. La actualidad es lo primero, más con algo capaz de producir un dolor tan profundo a todo un país. Mis condolencias a familiares y amigos de las víctimas.

