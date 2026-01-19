Rocío Molina 19 ENE 2026 - 15:18h.

Así es Aimar, el primogénito de la exconcursante de 'GH VIP': sus inquietudes personales y todos sus éxitos

De muchas cosas puede estar orgullosa Estefanía Unzu Ripoll, más conocida en redes como Verdeliss, pero de todos sus éxitos, el que más le llena sin duda es el de su familia. Su pilar fundamental en la vida son su marido Aritz y sus ocho hijos de edades dispares. El mayor, Aimar Seminario, ha dado visos de tener muchas inquietudes y todos los retos que ha ido superado le convierten en un 'niño prodigio' y en un "corazón noble y empático".

Aimar está cursando el grado universitario de Ingeniería Informática en la Universidad Pública de Navarra y cada vez va haciendo más pinitos en las redes. Tanto que la influencer de 40 años le ve como un posible sucesor por su pasión por el deporte (le ha acompañado en varias carreras) y también por su ayuda con la edición de algunos vídeos. El verle hecho un hombre es de las mayores satisfacciones que tienen ella y Aritz como padres y él sigue dándoles motivos para hincharse de orgullo.

En la universidad está destacando y dando muestras de ser un cerebrito en las diferentes competiciones académicas en las que ha participado y más aún convirtiéndose en ganador de la Olimpiada Informática de Navarra, un certamen que evalúa habilidades de programación y razonamiento lógico en el ámbito educativo navarro.

Un logro académico del que ha hablado Verdeliss en alguna ocasión, pero que no es lo que ella más destaca de su hijo y que recalca en sus redes: "El corazón que gasta tan noble, empático, servicial", es como le describe ella a su pequeño atleta. Porque sí, Aimar comparte esa afición con la influencer por las carreras y ha sido su acompañante alguna vez en sus retos internacionales.

El chico tranquilo, que ha entendido tan bien su papel como hermano mayor, también ha hecho su incursión en su propio canal de Youtube, alcanzó los 100.000 suscriptores, pero después se arrepintió y prefirió dar un paso atrás en ese tipo de exposición.

A Verdeliss se le cae la baba al ver en lo que se está convirtiendo el primero de sus hijos de su familia numerosa, el ver que todo lo que se propone es un número uno, pero también que en su historial tenga su servicio y trabajo como voluntario de la Cruz Roja, porque en su alma está siempre el ayudar a los demás. Este es el gran éxito que recalca la exconcursante de 'GH VIP', aunque Aimar sea en todo un alumno de nota.