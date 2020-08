El duro enfrentamiento entre Matamoros y Marta contra Sofía y Kiko: "No paras de mentir"

La sesión de polígrafo a Sofía Suescun y Kiko Jiménez ha enfadado a Kiko Matamoros y Marta López. Tanto que la pareja ha interrumpido sus vacaciones en México para plantarle cara a nuestros invitados de la noche. Para empezar, Sofía consideró que Marta tenía celos de ella, pues desde que ella y Matamoros son pareja, Kiko no le habla, rehuye de ella.

Sofía ha reconocido que coqueteó con Matamoros pero sostiene que nunca ha tenido nada con él y que le duele que se diga lo contrario. Es más, confiesa que tonteó con él porque Kiko le dijo que eso servía “como reclamos para llamar la atención de otras chavalitas”. Pero Sofía no ha querido que se le preguntara sobre esto en el 'poli', algo que ha enfadado aún más al novio de Marta. Para rematar, Kiko Jiménez ha desvelado, a través del polígrafo, que “tuvo algo” en el pasado con Marta.

La llamada de Kiko y Marta no se ha hecho esperar. El colaborador de ‘Sálvame’, visiblemente enfadado, le ha pedido a Kiko pruebas y datos de su supuesta relación con Marta y considera que Jiménez miente. Más tarde, es la propia Marta la que se pone al teléfono para plantarle cara a Kiko y a Sofía por todo lo que han contado durante su entrevista: “A Kiko no lo conozco, nunca he coincidido con él”.