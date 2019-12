A pocas semanas de la final de ‘GH VIP’, Mila Ximénez parece no levantar cabeza. Está muy triste con la marcha de los hombres de la casa y, para colmo, a partir de ahora no podrá ver a Jorge Javier Vázquez en las galas de los martes y los jueves.

“Me va a parecer raro no ver a Jorge”, explicaba a sus compañeras. “Al fin y al cabo yo he entrado aquí por él y si no está ¿qué sentido tiene?” Remataba con lágrimas en los ojos.