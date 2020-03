Miriam Saavedra confiesa que usó juguetes sexuales con Carlos Lozano: "Era como un pene enano"

Entre pregunta y pregunta sobre Alejandra Rubio, Miriam Saavedra también aprovechó para contar alguna que otra intimidad de ella misma. Relajada y sintiendo como si estuviera entre amigos, la que fuera ganadora de ‘GH VIP 6’ reveló que “nunca” se había masturbado: “No he encontrado la técnica", aseguró.

Decía que no sentía nada cuando se lo hacía a ella misma y que solo le gustaba cuando su pareja se lo hacía. “Quizás no me sé tocar”, declaró.