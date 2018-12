Huracán inca: Miriam Saavedra pone a todos en su sitio y zanja las polémicas que la rodean

La princesa inca ha despejado las dudas que existían en torno a la presunta relación entre Carlos Lozano y Makoke . La ex de Kiko Matamoros aseguró por activa y por pasiva que entre ella y Carlos Lozano no hubo nada más que amistad, ¿quién miente entonces? Miriam nos ha asegurado que Carlos es quien no dijo la verdad: