"Fui a aquel chalet de Altea pensando que iba a hacer sesiones esotéricas y cuando llegué allí me prostituyeron (...) Me quedé sin un céntimo con esta crisis que estamos pasando y tuve que dejar que me prostituyeran y humillaran (...) Llegaron a mearme en la boca y tuve dejar que me hicieran una doble penetración anal (...) Me tenían allí retenido posiblemente con la ayuda de alguna sustancia que anulaba mi voluntad echándome por ejemplo burundanga en la comida (...) Encima de que me han denigrado no he cobrado ni un duro, escapé de allí sin un céntimo, la madamme se quedó con todo".