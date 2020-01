Paola Dominguín: "Hace mucho que no tengo pareja, estoy rozando la virginidad"

Paola Dominguín se sentó el pasado sábado en el ‘Deluxe’ para ofrecer una de sus entrevistas más íntimas y no se cortó ni un pelo a la hora de hablar de su situación sentimental. Con la espontaneidad que le caracteriza, no dudó en hablar de la cantidad de tiempo que hace que no tiene pareja y de que está “rozando la virginidad”.