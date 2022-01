"Pues mira, te voy a decir una cosa... En realidad, soy un gran artista, y lo de vedette de Badalona... A mí me parece un halago ", comenzaba a decir Jorge Javier. Pero el presentador del 'Deluxe' no ha querido quedarse en un simple comentario con cierta ironía , sino que ha ido más allá y ha añadido lo siguiente:

"Lo vi muy sobresaltado y luego ya cuando lo de 'la vedette de Badalona', te digo una cosa... Comparando, me parece más tremendo llamarle yo 'el penas' que él a mí 'la vedette de Badalona'. Considero que, la verdad, teniendo lo del penas, que aparece en la Wikipedia, me parece que es algo muy inofensivo, me hace hasta gracia".