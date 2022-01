'Sábado Deluxe' (29/01/22), programa completo HD

María Barranco acudía este fin de semana a ‘Sábado Deluxe’ y no podía evitar romperse al recordar a Verónica Forqué, con la que tuvo una gran amistad. La actriz no lograba contener las lágrimas al hablar de su amiga y se emocionaba como nunca: “Sigo sin creerme que ya no está con nosotros, estoy pasando un mal rato hablando de esto”, decía.