El duro pasado de Manuel Zamorano: "Me tiraban piedras y hacían pintadas en casa por ir a clases de ballet"

Zamorano recuerdo todo aquello como “un infierno ”, pero no puede describir algo como ‘el peor momento’: “Cuando eres pequeño no te das mucha cuenta. El problema viene cuando yo ya tengo 18, 19, 20…”, a lo que Jorge Javier añade que “el problema es que lo llegas a normalizar”. Ha pasado el tiempo y nadie le ha pedido perdón: “Me da igual, yo sabía lo que quería y a dónde quería llegar”. “Tú porque has sido fuerte, pero hay gente que se está quedando en el camino”, reflexiona tristemente Jorge Javier.

Fran no quiso que Manuel se despidiera de él. De hecho, desapareció en su último ingreso porque no quería que Zamorano supiera dónde estaba: “Dio la orden de que no se me dijera dónde estaba para que no sufriera. Me enamoré de una manera diferente y a día de hoy pienso qué hubiese sido de nosotros. La última vez que le vi fue dos días antes de ingresar. Esa cena fue una despedida, pero no me dijo nada”.