Lydia Lozano aclara si se ha hecho alguna vez un retoque estético

Era entonces cuando Eduardo Navarrete contaba algunos de los retoques estéticos a los que él mismo se ha sometido: “A los 16 años pesaba 100 kilos y desarrollé ginecomastia. Era lo que más me acomplejaba y por eso llevaba siempre americanas (..) Me quité la grasa del pecho y me la puse en otro lado”, afirmaba.

Era entonces cuando Belén Rodríguez le formulaba una pregunta que muchos llevan tiempo haciéndose: “¿Pero tú nunca te has hecho nada?”, a lo que Lydia Lozano respondió: “¿Yo? ¿Una aguja? Vamos… Conmigo, los cirujanos, no. Es que me da miedo. Os juro que no, si me hubiera hecho algo ¿por qué no lo iba a decir?