María Patiño no tuvo una noche tranquila en el último ‘Sábado Deluxe’. La colaboradora y presentadora escuchó una de las preguntas del ‘PoliDeluxe’ de Marta López en la que se hablaba del conflicto que Alexia Rivas decía tener con ‘Socialité’.

A la pregunta “¿Has escuchado a Alexia Rivas hablar mal de María Patiño y de su programa cuando había cámaras delante?”, Marta López aseguraba que sí pero con matices. “Hablaba del equipo en general, no solo de ti”, explicaba la entrevistada.

“Contaba que le decíais lo que tenía que hacer y que decir (…) Decía que no se portaron nada bien con ella y que tenía pruebas para demostrarlo todo”, declaraba Marta López. “Decía que le hacían sentir fatal y que le decían que si no hablaba tenía quedarse dos horas mirando a la pared”.

María Patiño, al escuchar esas declaraciones, no dudaba en responder y lanzar una advertencia a Alexia Rivas: “Ahora mismo me imagino que me estarás viendo. Este domingo es el momento de sacar las pruebas. Mi equipo las va a sacar”, aseguraba la presentadora de ‘Socialité’.