El polígrafo destapa todas las mentiras y verdades de Makoke y Kiko

Un huracán mediático ha envuelto la vida personal de Kiko Matamoros y Makoke desde el momento en el que la pareja decidió poner punto y final a su relación. A partir de ahí, han salido a la palestra amantes, engaños, deslealtades y traiciones familiares que han dejado por los suelos la imagen de ambos. Por eso, tras salir de la casa de 'GH VIP', la ex concursante nos ha sacado de dudas con uno de los polis más intensos que se recuerdan.

Una de los grandes rumores que ha circulado de plató en plató ha sido que Makoke ha filtrado la noticia de la visita nocturna de Matamoros a un club de lucecitas. Sin embargo, después de que el poli desmintiese a la protagonista, ella ha contado toda la verdad: "Yo no he filtrado nada, yo se lo conté a Laura Matamoros como se lo dije a mis íntimas amigas, no para que fuese público".