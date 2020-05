Sofía Suescun confiesa si fue desleal a Kiko Jiménez con Suso y se muestra "decepcionada"

La hija de Maite Galdeano confesó que no habían tenido nada y la máquina de Conchita le dio la razón. Pero aquel veredicto no fue suficiente para su tranquilidad y la pamplonica no dudó en cargar contra Suso Álvarez, quien aseguró que había jugado “al despiste, sabiendo que era falso”. “Quería jugármela y tener protagonismo”, añadió.