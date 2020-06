Maite, tía de Fani, se rompe al explicar si trabajó como 'pretty woman' en el pasado

Después de que Conchita y su máquina le dieran la razón a Maite y confirmaran que no había ejercido la prostitución, la tía de Fani rompió a llorar desconsoladamente en un gesto de liberación, ya que tenía “miedo” de lo que pudiera salir.

Tras ver a su hermana completamente rota, Raquel aseguró que no sentía ni un mínimo de “compasión” y que no tenía ganas de consolarla en su llanto: “No me apetece abrazarla”, afirmó tajante la tía de Fani.