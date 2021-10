Adara se desahoga con Luca Onestini sobre su conflicto con Cristina Porta y él le aconseja: "No ha pasado nada grave"

Adara le recrimina a Cristina Porta la actitud que tiene con ella en la casa

Luca Onestini escucha a Adara, que se desahoga sobre su conflicto con la periodista

Adara sigue en sus trece: "Que haga su concurso y yo hago el mío"

Adara y Cristina están cada vez más distanciadas en la casa, ambas han su primer enfrentamiento y se enfrentaron a "la sala de la verdad" donde se alejaron todavía más.

La conversación entre Luca Onestini y Adara Molinero por el conflicto con Cristina Porta

Luca Onestini le ha preguntado a Adara el por qué de todo esto en una conversación privada en el jardín y ella se reafirma: "Ella no me habla desde hace cuatro días. Ella dijo que, solamente podía confiar en ti". El italiano le cuenta que Cristina le ha contado de que "tú tienes la sensación de que estabas aislado", algo con lo que la concursante no da crédito: "¿Qué? ¿En qué momento salió eso de mi boca? No me gustan a mi estos juegos, yo soy muy clara, voy de frente".

Adara se desahoga con su compañero

Adara cree que Cristina habla con todo el mundo, menos con ella y asegura que no está "para estos juegos". El "juego del conflicto silencioso", así define la actitud de Cristina la concursante y se pregunta: "Si tú dejas de hablar a una persona y no le das razones, ¿a qué juegas?". El italiano intenta ponerse en el lugar de la periodista y quitarle hierro al asunto, pero Adara sigue en sus trece: "Lo que viví ayer, me quedé helada. Se puso a decirme todo, si tú haces algo de corazón no lo dices luego".

"Cuando pasó lo que pasó con el tuit de Lucía Pariente ella se acercó a ti y te preguntó cómo estabas", le recuerda Luca y ella lo niega: "Los únicos que fuisteis sois tú y Luis". Además, Adara entiende que ella "sea tu amiga, tienes un punto de vista con el que vas a favorecerla", pero que lo que pasó no le gustó y "prefiero apartarme" porque esto "es una cosa entre ella y yo": "Que hago su concurso y yo hago el mío".

Luca Onestini intenta acercar a Cristina y Adara

Luca Onestini cree que pueden llegar a un entendimiento: "No ha pasado nada grave, ¿por qué no se busca un punto en común?". Y le explica que él también ha tenido unas difíciles con Cristina: "En estos días hemos discutido también, hemos hablado mucho menos de lo que hablamos habitualmente. Cada uno tiene su momento". Pero Adara sigue pensando lo mismo y solo espera que esto no cambie su relación con él: "La relación que yo tenga contigo es contigo o espero que así sea".

