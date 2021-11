Adara se reencuentra con sus frentes abiertos en 'La casa de los secretos'

La aspirante a la repesca mandó un tuit a su compañero que no ha gustado nada

Duelo de reproches entre el concursante y la aspirante a la repesca en la intimidad y delante de todos

Adara ha vuelto a la casa de Guadalix tras su expulsión y estar entre las finalistas a la repesca. La concursante con su entrada ha ido reencontrándose poco a poco con los frentes abiertos que dejó en el concurso y uno de ellos ha sido con Luis Rollán.

El mensaje de Adara que enfada a Luis Rollán

El programa ha puesto un tuit que la concursante escribió desde fuera al colaborador y que ha podido leer en persona: "Eres el único al que no he visto venir, desde tu escondite me dabas la razón para luego utilizarlo de forma clandestina en mi contra, además de nominarme como a tu peor enemigo. No te irá bien siendo tan cobarde, menudo pájaro. Estás han sido las palabras que no han gustado nada al colaborador: "Yo no tengo ningún escondite, expreso lo que siento".

Luis se explica y la aspirante a la repesca se reafirma

Adara se ha reafirmado en sus palabras y Rollán lo ha negado rotundamente: "Lo que no puedes hacer es dar la vuelta a las cosas". Ella ha asegurado que es una persona "con la que le duele" y que está "decepcionada" y que esto le ha servido esto para saber quién es cada uno porque "estaba superengañada" porque era su confidente. Él asegura que solo le ha dado un punto dos semanas y que no lo hizo para que ella se marchase del concurso y que no ha hecho nada de lo que dice: "Solamente pido que algo que ella me ha confesado ella a mi, he ido yo contándolo por la casa, tengo la conciencia supertranquila".

Ambos terminan discutiendo en la casa delante de todos

Tras este primer encuentro, ambos han llegado al salón con el resto de concursantes y han vuelto a tener un fuerte encontronazo. Adara ha explicado que "tenía que salir la verdad" y Luis Rollán le ha replicado: "Eres una embustera, vienes con la lección bien aprendida desde fuera. Lo que has hecho ahí no tiene nombre".