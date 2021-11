Adara y Miguel Frigenti siguen sin dar crédito con las nominaciones de Julen y Sandra: "Ni se arrepienten"

Adara y Miguel , que pasan prácticamente todo el tiempo juntos, encuentran en el vestidor un momento para desahogarse y hablan de las nominaciones de Cristina Porta y de que ella no nominó a Sandra y que por eso ella tampoco lo hizo. Además, recuerdan sus palabras de "me guio con el corazón" .

"No me gusta el brócoli, me gusta el chocolate", añade Frigenti a la conversación. Se ha dado cuenta de que Adara está como decepcionada. Recuerdan la cara que puso ella con la nominación de Sandra. Y es que aseguran que no se esperaban esto para nada. "No te creas que se ha sentado para explicárnoslo ni nada", dice Miguel. "Ni se arrepienten", dice ella.