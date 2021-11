El zasca de Miguel Frigenti a Fiama: "Estabas en la cama quejándote todo el día"

Miguel Frigenti cree que se pasa por alto el papel de Cynthia e Isabel Rábago , que no les hacen ningún favor: "Lo único que hacen es intoxicar, si verdaderamente fueran amigos tenderían puentes para que Cristina tuviera un enfrentamiento con Adara". Pero tender puentes no es, precisamente, lo que Fiama cree que hacía el colaborador en el concurso: "Igual que hacías tú, ¿no? Decir lo de tender puentes , no te queda..."

"Bueno, tú estabas en la cama quejándote todo el día", le ha reprochado el periodista a su compañera de concurso, mientras ella lo ha negado rotundamente: "En la cama no, yo estaba diciéndote las cosas a la cara, cosas que tú no hacías".

Esto no se ha quedado aquí, cuando Miguel ha reprochado a Fiama que dijo algo dentro de la casa: "Diciendo que iba a provocar a Adara para que la echaran para no pagar la multa". Algo que la canaria ha negado y que ha hecho que Emmy Russ saque la cara por su compañera: "¿Conoces el contrato de la gente? SI hay que pagar multa o no". Y que ha terminado con Frigenti asegurando que ellas no le "han saludado" y que no entiende "qué les pasa" con él: "Son muy maleducadas".