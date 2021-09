Adara ha reprochado a Lucía unas imágenes en las que decía que "no sabía hilar dos palabras seguidas" dando a entender que es "un poquito cortita". Lucía ha confirmado sus palabras y la ex de Gianmarco ha contratacado: "A lo mejor tú te crees muy lista . Yo no sabré hilar dos palabras seguidas, pero por lo menos no tengo mi interior podrido". Algo a la que la participante de 'Secret Story' le ha dado la razón para terminar con el tema y se explica con Carlos Sobera : "La frase la hice por molestar a Miguel , más por eso que por pensarlo".

Alba Carrillo, muy enfadada, ha saltado contra Adara: "No me gusta la altanería con la que ha entrado ni como está tratando a mi madre. Mi madre lleva más razón que un santo le cuesta hilar dos palabras". Y añade: "Lo que mi madre tiene el interior podrido lo dirá ella, si queremos analizamos todo de todos y a ver cuánta podredumbre tenemos. No está siendo justa y no me gusta lo que está haciendo. Con esto que le ha hecho a mi madre cruz y raya".