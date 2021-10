Parece que las palabras de Jorge Javier del pasado jueves aún resuenan en la casa de 'Secret Story'. El presentador afeó la conducta de los concursantes tanto por los agrios enfrentamientos que estaban protagonizando como por la desgana y falta de profesionalidad a la hora de hacer la prueba semanal: "Nunca he visto a unos profesionales menos profesionales que vosotros".

Lo que para algunos fue una simple regañina, para Isabel Rábago supuso un golpe del que aún no se ha recuperado. La colaboradora de televisión ha estallado junto a sus amigas y ha roto a llorar desconsolada en el jardín días después:

"Yo no sé qué narices hago aquí, quiero recuperar mi vida, es lo único que quiero, aquí no lo estoy haciendo nada bien (...) No entiendo que nos dijeran como que nos daba igual el programa, como si jugáramos con el trabajo de la gente, yo trabajo en esto".