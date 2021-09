El conejo de peluche de Emmy Russ ha sido el detonante que ha llevado a un monumental enfado de la alemana con todos ellos: "He dicho varias veces que son mis cosas personales, que no se tocan". Lucía Pariente encontraba el paradero del muñeco tras preguntárselo a los autores: la lampara de la habitación y eso le llevaba a una bronca con Emmy.

Esto no se quedaba aquí, tras la broma, Emmy amenazaba, entre lágrimas y visiblemente enfadada, con abandonar el concurso: "No quiero estar aquí, están sacando lo peor de mi". Algo a lo que ha tenido que explicar y responder en directo tras la pregunta de Jorge Javier: "Llevamos unos días con mucha tensión y es obvio que no quiero abandonar. Lo he dicho sin sentirlo y estoy muy agradecida y contenta de estar aquí. He venido para ganar y quiero seguir".