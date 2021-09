La periodista, después de lo que había entendido, se reunió con Luca en el Cubo para comentar lo que había sucedido. “No me gusta formar parte de un chisme”, le comentaba Cristina visiblemente enfadada . “Para mí este comportamiento no es correcto, para mí tendrías que enfadarte con ella, no conmigo porque yo no he hecho nada”, le decía italiano mientras abandonaba el habitáculo.

Pero la cosa no se quedaba ahí, y después de que Cristina le pidiese que no contase nada, Luca terminó comentando la situación a algunos compañeros, liando la cosa aun más. Al final, y tras involucrar a varios compañeros, el italiano y Cristina se acabaron enfrentado duramente. “No me esperaba esto de ti, ya no confío en ti y me duele ya no poder confiar en ti”, le espetaba a periodista.