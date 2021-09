La importancia de obtener un buen descanso y cómo conseguirlo

Es posible que prestemos mucha atención a nuestra alimentación o a la actividad física que realizamos, pero si no hacemos lo mismo con nuestro sueño, más pronto que tarde notaremos las consecuencias. Te contamos con detalle la importancia que tiene disfrutar un buen descanso cada día y cómo puedes conseguirlo.

Dormir no es suficiente. Para conseguir un sueño que pueda considerarse de calidad es necesario dormir bien. Eso se consigue, por ejemplo, durmiendo una media de ocho horas al día , aunque es cierto que no todos necesitamos descansar el mismo número de horas, ya que factores como la edad o el tipo de actividad que realicemos durante el día influyen de manera directa.

Tardar mucho en dormirnos, despertarnos varias veces durante la noche o tener la sensación por la mañana de no haber descansado lo suficiente, son indicadores de que deberíamos revisar la calidad de nuestro sueño.

Dormir bien es el resultado de combinar una serie de buenos hábitos con las condiciones óptimas para descansar como merecemos. En lo referente a los hábitos hay que procurar acostarse y levantarse a la misma hora, realizar algún tipo de actividad física diaria, evitar las cenas copiosas y no hacer uso de pantallas (ni móviles, ni tele) cuando llega el momento de ir a la cama.

Por otro lado, es fundamental que la habitación en la que dormimos esté ventilada, la temperatura no sea muy alta, no haya ruidos molestos (mejor en silencio) y que la luz sea tenue o esté apagada. Pero nada de esto será efectivo si a la hora de acostarnos no lo hacemos sobre un colchón que reúna las mejores condiciones, asegurando nuestro confort y un descanso continuo.