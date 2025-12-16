Sofía Suescun tenía pendiente hacer una "actualización sobre su estado de salud", como ella misma le ha llamado a esta última publicación que ha hecho a través de sus stories de Instagram. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' lleva algún tiempo sufriendo unos dolores que le tienen ciertamente preocupada. Una serie de síntomas que ya le hacen barajar un diagnóstico concreto. Frente a sus más de un millón y medio de seguidores, que están haciendo todo lo posible por encontrar soluciones para ella y hacer que estos dolores disminuyan a base de cualquier remedio, la creadora de contenido se ha desahogado sobre estos dolores que están empezando a condicionarle en su día a día. "No me merezco este dolor", ha señalado la de Pamplona, de 29 años. Y es que la hija de Maite Galdeano considera que alguien como ella, que "siempre" usa "los zapatos más respetables que existen" (a excepción de las veces contadas que se pone tacones), no debería estar sufriendo este problema de salud. "Actualización sobre mi salud. En concreto, mis talones. Es verdad que hoy he entrenado pierna y mientras hacía los ejercicios parecía que no tenía dolor... no sé si es que estaba en caliente", ha comenzado expresando la pareja de Kiko Jiménez, que, al salir de la ducha, ha vuelto a sentir "las agujas en el talón". Sus seguidores le han dicho que podría estar sufriendo fascitis plantar, que se caracteriza por este tipo de dolores. Tal y como apuntan desde Medline Plus, página web especializada, "la fascia plantar es el tejido grueso en la planta del pie. Este tejido conecta el calcáneo a los dedos y crea el arco del pie y, cuando este tejido se inflama o se hincha, se denomina fascitis plantar". Pese a todo, Sofía Suescun quiere esperar y no adelantar acontecimientos. "Quizá es simplemente la edad, que cada vez voy soportando menos los tacones", se plantea la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' tras esta actualización sobre su estado de salud.