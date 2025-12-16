Ana Carrillo 16 DIC 2025 - 16:06h.

Un vídeo de TikTok del amigo de Juanpi Vega se ha hecho viral tras destaparse que trabaja con el padre de Almudena Porras

Andrea Bueno, prima de Darío, se pronuncia sobre las imágenes de Almudena tras tirar la tablet al fuego en 'La isla de las tentaciones 9': "Él sabe…"

Almudena Porras ha estallado contra Darío Linero en la tercera hoguera de 'La isla de las tentaciones 9', en la que incluso ha tirado la tablet al fuego y ha salido corriendo para acabar sentada en la playa, llorando y preguntándose si han merecido la pena los once años que han pasado juntos. La razón de su desgarro se produjo porque lo escuchó decirle a sus compañeros de Villa Montaña que tenía ganas de salir soltero del programa para "f*llar" con su tentadora favorita, Cristina Cebral, y con otras chicas.

Tras recomponerse, Almudena regresó a la hoguera para terminar de ver las imágenes que Sandra Barneda tenía preparadas para ella y fue entonces cuando descubrió que Darío se había besado con Cristina. Una nueva decepción que le hizo estallar contra él otra vez y recordar, como hizo en 'el espejo', que su padre ya la advirtió de que su novio iba a fallarle.

Fue entonces cuando contó que su padre conoce bien a Darío porque trabajan juntos: "Trabaja con mi padre pero ya no va a trabajar más, ¡es que lo voy a echar yo!". En ese momento, muchos espectadores expresaron su sorpresa en redes, pues no entendieron cómo el malagueño podía poner en riesgo su relación y su trabajo, y comenzaron a crear y compartir, especialmente en el antiguo Twitter, memes del joven en la cola del SEPE.

A raíz de estas declaraciones de Almudena, el algoritmo de TikTok ha decidido mostrar un vídeo de Darío, en el que presume de lo trabajador que es. "Podrán ser lo que quieran, pero más trabajadores ya te digo yo que no", escribe el malagueño en ese post junto a los emojis de la serpiente y la manzana, los que se utilizan para hablar en redes de 'La isla de las tentaciones'.

En las primeras semanas de la emisión del programa, a Darío le preguntaron en Instagram en qué trabajaba y reveló que llevaba "nueve años" dedicado "a los neumáticos", por lo que empezó en ese puesto a los 16 años.