Cristina Porta se enfrenta a Miguel Frigenti y Adara: "No todos somos buenas personas"

La periodista ha mostrado su desacuerdo con lo ocurrido con su compañera en este momento en el concurso: "Aquí no todos somos muy buenas personas, hay gente que es mala porque para mí reírse del sufrimiento de una persona no es ser bueno". Adara ha reaccionado y ha negado que se hayan reído del sufrimiento y han terminado en una discusión entre ellas.

Enfrentamiento al que se ha unido Miguel Frigenti, que ha mostrado su descontento con sus palabras. Adara ha afirmado que a ella también le han hecho bromas y "no ha pasado absolutamente nada" y que no iba con mala intención. Algo a lo que se ha sumado también el periodista, que no entiende la reacción de Isabel Rábago y cree que fue una campaña de desprestigio contra ellos dos. Además, le ha pedido a Cristina que no le de lecciones a ellos después de su concurso y ella le ha lanzado un zasca: "A mí no me han expulsado". Y esto ha terminado con un cruce de reproches entre ellos.