Cristina Porta habla abiertamente del pasado con su famoso exnovio: "Le conocí trabajando"

"Le conocí porque yo trabajaba en Real Madrid televisión", asegura la periodista, aunque le explica a su compañero que no fue haciéndole una entrevista: "A él no yo no era la persona que entrevistaba a los jugadores, era otro chico. Hay compañeras que entrevistaron a mi ex, pero yo no y empezamos a hablar". Además, cuenta cómo fue el inicio de su relación con él: "El primer año él estaba cedido a otro país, estuve un año que él no estaba. Lo que es la vida".