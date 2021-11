Cristina Porta y Luca Onestini se ríen ante la explicación de Julen de su traición a Sandra: "Si me lo haces te mato"

Sandra Pica ha podido descubrir que Julen no utilizó el 'poder el intercambio' que se le dio al ganar el juego de la inmunidad y poder salvarla de las nominaciones. El concursante no lo hizo y ella ahora se enfrenta a la decisión de la audiencia, algo que también han podido saber sus compañeros.

"Si me lo haces te mato", le ha dicho Cristina Porta en bajo a Luca Onestini. Esto ha terminado con un ataque de risa entre ambos, que ha sorprendido a sus compañeros y que no ha hecho tanta gracia al protagonista. Ellos mismos han querido aclarar que respetan la decisión de Julen, que no le quieren juzgar y que todo ha sido por el comentario de la periodista al italiano.