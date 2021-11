Adara Molinero empatiza con Luca Onestini: "Cristina está viendo una competencia en él y le va a dar la patada"

La relación de Cristina Porta y Luca Onestini ha dado un paso más, el beso ha llegado y con él muchos más y la pasión entre ellos en la casa, pero no todo es felicidad, las broncas también se han dado en la pareja en las últimas semanas.

"Es difícil acceder realmente a lo que tú piensas, tienes un punto que eres frío", cree Cristina y se lo hace saber al italiano y él le explica que es "autodefensa" lo que hace que él sea así. Tras esto, y que Luca decidiera dormir solo esa noche llegan los reproches de la periodista: "Me voy a guardar mi opinión sobre la noche de hoy. Voy a estar deseando que llegue el martes y el miércoles que es cuando le sale a él el cariño. No entiendo el ser intermitente, ser frio a veces si y a veces no".