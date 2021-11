Cynthia se mosquea con Isabel Rábago y sus comentarios: "Ya me empiezo a cansar de lo mismo de siempre"

El buen rollo continúa entre ellas, pero otra broma de Isabel Rábago y Luis Rollán sobre la supuesta "cleptomanía" de su compañera, vuelve a cabrear a la concursante: "No es verdad, feo es que me llame cleptómana ". "Relájate porque es una broma, si te lo has tomado mal te pido todas las disculpas del mundo. Te la estamos haciendo nosotros, no te la está diciendo nadie que no te soporta en esta casa", salta Isabel Rábago y termina con Cynthia marchándose de la cocina: "Es que esto es cada día".

Cynthia encuentra apoyo en Dani, de 'Gemeliers', con el que se desahoga: "Ya me empiezo a cansar de lo mismo siempre, parezco el mono de feria y no me da la gana ya". Además, Jesús, le dice a Isabel Rábago que ha hecho llorar a Cynthia y la periodista responde rotunda: "Yo no me quejo, ya está haciendo el numerito del domingo para salvarse el martes". Y Cynthia termina explicando a Cristina Porta que ha notado un cambio en su amiga: "Está diferente conmigo desde esta mañana, todo el día como si no existiera". ¿Continuarán los altibajos entre ellas?.