Carlos Sobera reprende a los concursantes en las nominaciones: "Ha sido bochornoso y deleznable"

Los concursantes de 'La casa de los secretos 2' han vuelto a enfrentarse a unas nominaciones inéditas en las que era imposible hacer cálculos ni pactos. Pero sí podían usar la estrategia.

Tras la expulsión de Alatzne, los concursantes se encontraban con nueve maniquíes con petos numerados. Al repartirse los números estaban repartiéndose el orden en el que iban a nominar. Sin embargo, esta vez tendrían nueve minutos para que todos nominasen. Con ello, el que quisiera podía provocar que el tiempo corriese lo máximo posible evitando así que los siguientes a él nominasen. Solo podía hacerlo, eso sí, si no paraba de exponer sus argumentos.

Así han sido las nominaciones de los concursantes:

Álvaro: "Con un punto a Colchero. Sé que está el último de la fila pero por estrategia creo que no va a salir nominado. Con dos puntos a Carmen porque creo que su altivez es comparable con los gritos que aporta a esta casa. Con tres puntos a Rafa porque me parece un sátrapa, un gaznápiro, un estulto, un calculador que juega con los sentimientos de la gente y espero que esto le pase factura" (Álvaro consume menos de un minuto del tiempo)

Rafa: "Con tres puntos a Adrián, con dos puntos a Cora y con un punto a Carlos". (Rafa aprovecha para contestar a Álvaro entre argumento y argumento y consume casi dos minutos).

Carlos: "Con un punto por descarte a Álvaro. Con dos puntos a Carmen porque no me gusta cómo reacciona, a las pruebas palpables, desde que hemos comenzado el concurso. Y con tres puntos a Rafa porque como soy 'veleta' pues lo cambio y ahora le doy tres puntos". (Carlos consume treinta segundos)

Carmen: "Tres puntos a Laila porque su actitud parece penosa y me está buscando. Con dos puntos a Cora porque es una oportunista. Uno a Álvaro porque está todo el rato yendo a por mí". (Carmen se enzarza con sus compañeros, discute a gritos con Laila y consume bastantes minutos)

Adrián: "Un punto por descarte se lo doy a Álvaro, no me queda otra. Dos a Carmen por el comentario de Marta y conveniencia. Y tres puntos a Rafa y no me da tiempo a enumerar todo lo que podría decir. Los vídeos lo evidencian"

Cora: "Un punto a Álvaro porque se ha ido Alatzne. Dos puntos a Rafa porque nunca le he visto de cara. Y tres puntos a Carmen porque no sabe lo que es la convivencia".

Marta: "Un punto se lo voy a dar a Laila porque esta semana no nos hemos acercado tanto. Con dos puntos a Carmen porque siempre me he acercado a ella y no me parece justa si a mí me dice que ando por conveniencia. Y tres a Rafa porque me ha dicho que no pinto nada en este concurso. Pues como no pinto, por lo menos te nomino" (Adrián, Cora y Marta se coordinan para nominar rápido)

Laila: "Un punto a Carlos, con todo el dolor de mi corazón, porque sé que no va a salir nominado. Dos puntos a Marta porque no vas a salir nominada. Y tres puntos a Carmen porque es insoportable, mala persona, egoísta, no quiere hacer pruebas..." (Laila sigue la discusión a gritos y consume un minuto)

Colchero: "Un punto a Álvaro porque sabes que me estoy riendo y hablando y me caes genial. Con dos a Carmen porque es la primera que habla de faltas de respeto y ella es la primera que falta el respeto sin hacer las pruebas durmiendo. Pasando por delante de las cámaras cuando estamos grabando. Con tres puntos a Rafa, desde el principio siempre he dicho que no me entró por los ojos y sigue sin hacerlo (Colchero cierra la ronda de nominaciones quedándose 24 segundos por agotar).

Carlos Sobera reprende a los concursantes

Tras las nominaciones, Carlos Sobera tuvo que llamar la atención a los concursantes. Calificando el momento como "bochornoso y deleznable", el presentador condenó los desencuentros a gritos de los participantes.

Colchero nomina directamente a Carlos

Las nominaciones aún no habían concluido a pesar de lo que pensaban los concursantes. El teléfono de 'La casa de los secretos 2' sonó y Colchero fue el más rápido en llegar a la cabina. Carlos Sobera le contó quiénes eran los nominados y le pidió que nominase directamente a un compañero para que también saliese a la palestra. Decidió que fuese Carlos.

Carlos, Rafa, Carmen, Álvaro, Cora y Laila, nominados