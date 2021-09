Emmy se quita los pantalones en directo para esconder la oveja y poder conseguir la prueba: “Hago lo que sea por ganar”

La alemana tenía que esconder una oveja sin que ninguno de sus compañeros la descubriesen … lo que no sabía la concursante es que no solo sería una oveja, ni tan pequeña como la primera que tuvo que esconder.

“Como les he dicho que me hacía mucho pis antes de entrar, les voy a decir que me he hecho pis encima y que por eso me he quitado el pantalón y así puedo esconder la oveja. ¡yo hago lo que sea por ganar! Y dicho y hecho…