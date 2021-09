Emmy Russ se enfrenta a los duros momentos de su vida en 'Secret Story'

La alemana se abre en su 'Línea de la vida': "Los niños se reían de mi mucho"

Emmy cuenta la dura relación de sus padres y las consecuencias de su juicio de separación

Emmy Russ ha sido la siguiente en enfrentarse a 'La línea de la vida' en 'Secret Story', tras pasar una semana complicada en la casa de Guadalix. En ella se ha abierto explicando que quiere que "la conozcan mejor" y ha contado los duros baches que ha tenido que vivir a lo largo de su infancia y su adolescencia.

Emmy Russ se enfrenta a la dura 'Línea de la vida'

Emmy nació en una familia muy normal, según ha afirmado, pero el primer bajón llegó en el colegio: "Se me daba mal estudiar, intentaba hacerme famosa y subía videos en internet y los niños se reían de mi mucho". Ella, tras estos malos momentos, asegura que aprendió a "ser fuerte" y no dejar que nunca le rompan: "Gracias a hacérmelo aprender tan joven estoy aquí y es difícil hacerme daño". Carlos Sobera le ha aplaudido sus palabras y destacar el importante mensaje que manda: "El bullying y la presión que tuviste de pequeña te vino bien y esto quiere decir que todos estos problemas se pueden superar, con ayuda, pero se pueden superar. Enhorabuena por ello".

La separación de sus padres es otro de los momentos más difíciles de su vida: "Mi padre ha tenido un carácter muy difícil, a veces violento, pegaba a mi madre, a veces también a nosotros y un día mi madre cogió la fuerza para dejarlo". Ella destaca este momento cuando su familia se destroza y cuando se queda sin padre: "No quería saber de nosotros, solo eran problemas entre ellos. Nunca en mi vida llamé a mi padre 'papá'. Nunca ha sido una familia como tenía que ser".

El duro juicio de separación de sus padres: "Mi padre no me quería"

Emmy explica el largo juicio de sus padres que le llevó a dejar de tener relación con él: "Mi padre no me quería, eso lo dejó muy claro, solo quería que mi madre le pagara dinero. Solo nos quiere hacer la vida difícil. No nos quería de verdad". Su madre ganó el juicio y nunca supo nada más de él, aunque ella hizo varios intentos por tener contacto: "Lloraba delante de él explicándole que no tenia nada que ver con la separación y no le valía nada. Nos ha dicho que hemos muerto para él". Asegura, que esto hace que en su vida le haga mucha falta un referente masculino en su vida y eso cree que puede ser el motivo por el que le llaman la atención chicos mayores.

Los problemas de la concursante con su madre: "Me va a afectar toda mi vida"

Emmy se muda, tras esto, a España: "Empezó un bajón muy grande con mi madre porque teníamos problemas insoportables". Ella afirma que cometió errores y se "portaba mal" con ella misma y no se cuidaba haciendo "cosas que no tenía que haber hecho", lo que le hizo separarse de su madre: "Fue el momento más difícil de mi vida, viví un horror. Estaba completamente sola, ya no tenía familia y me sentía como una chica sin padres". Aunque, finalmente, arregló años después su relación con su madre, pero que no ha olvidado todavía: "Tengo que confesar que es una cicatriz que llevo en mi corazón para siempre. Ella me ha hecho mucho daño y una cosa que me va a afectar toda mi vida".

La alemana habla de su primera relación