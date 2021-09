“Estoy mintiendo para que no descubran mi secreto, que para eso estamos aquí… ¡Que asco de gente! Yo sé que voy a salir nominada, yo sé que la gente va a ver una concursante demasiado fuerte para ellos porque ellos no valen nada , y por eso me quieren fuera. Lo que han votado ha sido con motivos totalmente falsos”, continuaba.

“Ya no puedo mirarlos igual, les tengo odio ahora, tengo odio a todas las personas que me acaban de poner en la lista. ¡Les odio! No quiero verlos, me tienen envidia porque yo soy mejor. Me quieren fuera porque soy más fuerte que ellos y lo saben. ¡Que asco de personas, que basura!”, confesaba Emmy en el cubo de ‘Secret Story’