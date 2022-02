16.00 - 0:00 Elena está tensa antes de la Gala

16:17 H Brenda y su mano santa

Estamos en el salón con Brenda que estaba dando masajes a Adrián que desde que "ya no está en el fútbol" no ve al fisio, hace pesas en la casa y no estira ni nada.

Brenda comenta que cuando pone su mano sobre una lesión "le arde la mano". Mano santa, ya lo dice ella.

Álvaro estaba aburrido en el sofá con Rafa y se ha ofrecido para dar masajes aunque no terminó el cursillo.



Les cortan por que la voz les llama al salón e interrumpe a Elena que estaba reposando y con una compresa fría en el ojo.