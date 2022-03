16.00 - 0:00 No hay cooperación en la casa

19:20 H Rafa no sale del pozo

Tenemos de nuevo a la pareja de Laila y Álvaro que hacen análisis de su paso por el concurso. Laila dice que está satisfecha por que no ha hecho daño a nadie en el concurso.

En el cuarto azul Carmen le está dando caña a Rafa que está cansado y lleva todo el día en la cama. Está muy afectado con el comentario a Carlos que le ha molestado.

Rafa no quiere dar cuerda a Carmen pero ella no olvida ni una mijita por que le comentó a Cora que ella tenía actitudes tóxicas. Y eso no le molesta tanto como lo que le dijo a Carlos.

Rafa sigue tumbado y dice que hoy está mal y que saquen en los debates a los demás, que se lo curren otros. Carmen lo lee como que está fastidiado por que otros tengan protagonismo y ahí sí que se cabrea Rafa.

Se dicen que están hasta los huevos el uno del otro.

Carmen le dice que está con él porque quiere arreglar las tensiones entre ellos. No entiende "¿porqué sigue con la melancolía esa?". En el cuarto de las flores se ha unido Cora a Álvaro y a Laila y comenta que nunca llegó a conocer a Altazne. Como Virginia salvo la última semana.

En el salón está Carlos precisamente hablando de la insistencia de Rafa de aclarar las cosas con ella. Está sorprendida por su persistencia y por que se sienta mal por hacerle daño. Marta le escucha y también se sorprende de que dé explicaciones.

Carlos dice que han empezado a hablar hace diez días con Rafa. Repasan las nominaciones y cuando le dice que a Adrián le ha dado 3 puntos no entiende que tenga conciencia pero solo con Carlos.