20:06 H Lo sabe, no lo sabe

Luca lo consigue. Cristina le dice que se siente tonta. "Lo entiendes, ¿verdad?", añade Cristina consiguiendo un largo silencio de Luca. Los dos en la cama, abrazados, callados. Ahora las tornas han cambiado. "¿Qué piensas, por qué te quedas callado?", retoma Cristina.

Luca responde con besitos por el cuello, en la mandíbula, en la frente, y entonces Cristina le pide que se quite: "venga" y le dice que se tiene que ir a cambiarse. "Qué complicada eres", le dice Luca. "Cambias cada tres segundos". Luego se quedan mirándose y al rato él dice: "bueno, si piensas eso". Ella responde: "no, he dicho un poco", y hace un gesto hacia abajo con la mano plana. Después Luca quiere saber porqué Cristina piensa "eso", pero no han dicho palabra como para saber qué es "eso". Y para variar, Cristina cree que Luca tiene que saber y le dice que ella ya sabe y Luca le dice que a ver si ése va a ser el problema, que cree que sabe. Muy socrático todo.

Luis irrumpe para darles un mensaje de la voz. "Por si os queréis vestir", añade. "Si pudiera", dice Cristina. Y Luca se levanta de encima de ella y ella se va a vestirse.