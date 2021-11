18:25 H Sentar la cabeza

En la centralita Jesús, Adara, Miguel y Sandra hablan de Tom Brusse. Miguel dice que no lo conoce de nada, pero que lo defendió en Supervivientes y que está seguro de que se llevarían bien. A Adara también le cae bien, pero dice que como novio: no. Que es de lo que hablaban. Miguel pregunta qué edad tiene Tom y Sandra responde que 29. A lo que Miguel opina que ya tiene edad de sentar la cabeza. Jesús está muy muy en desacuerdo con eso, opina que la edad no marca lo que debes o no hacer y menos en el amor. Sandra, sin embargo, dice que ella no se puede permitir no tener la cabeza asentada a su edad. Se entiende que la exigencia se la pone ella. En cualquier caso, han entrado en el terreno pantanoso de la edad y lo que por ahí se espera de cada edad. Unido a la expresión "sentar la cabeza"... no está fácil.