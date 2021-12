18:14 H Salmon en papillón

Sandra, Julen y Jesús comen. Dani se pasea en torno a ellos, igual que una vigilanta en el comedor del cole. Sólo que ésta canta. "Qué rica la zanahoria", le dice a Julen con un redoble punzante. Pero es que hace un momento Julen ha querido echarse ketchup y Dani no quería pervertir el plato. De todos modos, la verdura no se ha hecho del todo y Sandra decide que si le da una pasada por la sartén, la cosa se arregla. Y a ello va mientras Jesús se queja del salmón, que tampoco está hecho del todo. Culpa a Dani de no saber hacerlo. Y Dani defiende que ha sido por el corte en papillón que se le ha antojado a Jesús.

Mientras tanto en el jardín, Luca le dice a Luis que no tiene ganas de comerse ni un grano de arroz. "Esto es el agradecimiento", dice después respecto a Cristina. Luis le pregunta qué se han dicho hace un momento y Luca le dice que no se puede hablar con ella porque no entiende lo que le dice. "Pero ella dice lo mismo de ti", dice Luis. A lo que Luca responde que lleva tres meses que siempre es él, que la busca, la cuida y ella no entiende. Que hasta la madre de Cristina se lo ha agradecido, dice Luca. Pero opina que Cristina no.

De vuelta a la cocina los gemelos siguen con el salmón. Que si Jesús no se empeña en hacerlo en papillón, hubiera estado en su punto. Jesús responde que tiene que estar él encima y Dani le rebate asegurando que ha seguido sus instrucciones de corte y tiempo al pie de la letra.

La nota misteriosa la pone una naranja, una sola que les han dejado en el almacén. Y ninguno de los cuatro presentes en la cocina entienden la presencia de la naranja sin compañía.