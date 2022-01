01:09 H Repeticiones

Rafa y Alatzne vuelven al vestidor y empiezan a grabar de nuevo. Llega Carmen. Y protesta. "Lo ibais a hacer sin mí". "Claro", dice Rafa. Alatzne pone paz y consigue que vuelvan a estar los tres en el suelo del vestidor y graben un vídeo. Vídeo que no convence a Carmen porque no ha hablado. Y vuelta a empezar. Rafa se enfada porque Carmen lo quiere borrar. Carmen dice que no lo va a borrar, pero que no le gusta. Rafa se va. Carmen detrás. Alatzne se queda sola en el vestidor. No entiende nada. Rafa vuelve. Empiezan a grabarse otra vez. Aparece Carmen. "Lo ibais a hacer sin mí".

No me lo puedo creer.

Se repite todo otra vez. No, no me refiero a lo que acabo de escribir. Me refiero a que está pasando otra vez. Rafa ya no sabe si pedir que les dejen en la casa o que le saquen. "Llevamos 30 intentos para grabar un vídeo, yo no sé si me quiero quedar", bromea.

Huyo al salón. También hablan de vídeos. Pero pronto empiezan a cantar. Bien. Brenda baila. Bien. Todo estable. No. Por el rabillo del ojo, en la señal no plus, veo que Carmen ha vuelto al vestidor. Rafa sujeta el móvil y los tres parecen estar grabándose. Tengo miedo de activar el sonido.