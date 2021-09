10.00 - 18.00 | Un domingo de terror

10:34 H Isabel Rábado madrugadora

Inocente de mí, pensé que todos los concursantes estarían aprovechando la mañana del domingo para dormir. Me equivoqué. Nada más conectar con la señal 1 me encuentro a Isabel Rábago subida en una cinta de correr. Sí, como lo oyen. No contenta con eso, veo que la tía acompaña el ejercicio con dos pesas, una por cada mano, por si lo de correr a las 10 de la mañana no fuera suficiente. Sofía Cristo se levanta y le da los buenos días con cara de extrañada. Rábago contesta que ha dormido mal. Pero ¿entonces? ¿a qué hora se habría levantado de haberlo hecho bien? ¡¿A las 6 de la mañana?! Eso no está bien.

Mientras tanto, Sofía desayuna con cara de haber visto un fantasma. Tranquila misofi, a mí también me ha impactado la energía de Isabel por la mañana pero no puede hacerte daño. La dj empieza a hacer señas con la mano y dice, hablando sola, que ya no podía dormir más. Empiezo a preocuparme. Me acuerdo que hay gente durmiendo en el salón. Me relajo. A medias.